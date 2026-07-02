Ministra diz que nova interligação elétrica com Espanha protege contra apagões

"Dá-nos maior resiliência, de um lado e de outro, podemos aumentar a capacidade de produzir energias renováveis, dá segurança do abastecimento e menos probabilidade de um apagão", explicou Maria da Graça Carvalho aos jornalistas em Pontevedra, Galiza, Espanha.

A ministra falava após a inauguração simbólica da ligação de alta tensão entre a rede portuguesa e a rede espanhola, através das subestações de Ponte de Lima (distrito de Viana do Castelo), Fontefría e Beariz, num investimento de 70 milhões de euros do lado português para reforçar as trocas de eletricidade entre os dois países e a integrar mais energias renováveis.

De acordo com a governante, Portugal atingiu já a meta definida pela União Europeia para 2030 de alcançar 15% de interligações entre Portugal e Espanha.

"Para ter um sistema elétrico eficiente e sustentável é preciso ter produção, armazenamento e rede. O objetivo é termos uma rede mais forte, tanto em cada um dos países como na interligação entre países", explicou.

No discurso, a ministra destacou o "trabalho redobrado de rendilhado" da nova interligação, necessário para responder às reivindicações de autarcas e reduzir o impacto "no ambiente, na paisagem, nas pessoas e valores culturais".

"Do lado de Portugal a linha atravessa o Parque Nacional da Peneda Gerês. Isso levou a um trabalho redobrado de rendilhado para que tivesse o menor impacto", vincou.

Devido à contestação de autarcas, houve a "necessidade de relocalizar alguns postos" e fazer "um redesenho parcial do traçado", disse, referindo também as indemnizações da REN -- Rede Elétrica Nacional aos municípios portugueses afetados.

De acordo com a REN, a nova ligação permitirá atingir de forma sustentada uma capacidade comercial mínima de interligação de 3.000 megawatts nos dois sentidos, conforme acordado em cimeira ibérica entre os governos de Portugal e Espanha.

Segundo informação disponível no site da REN, o projeto permite aumentar a capacidade de interligação entre Portugal e Espanha, em linha com os objetivos do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) e com as metas europeias de capacidade transfronteiriça.

Na prática, a nova infraestrutura deverá permitir mais trocas de eletricidade entre os dois países, reduzir situações de congestionamento nas redes e facilitar a integração de produção renovável no sistema elétrico.

A nova ligação entra em serviço pouco mais de um ano depois do apagão ibérico de 28 de abril de 2025, que afetou Portugal e Espanha e reforçou o debate sobre a necessidade de redes elétricas mais robustas.

A interligação faz parte de um novo eixo entre Beariz e Fontefría, em Espanha, e a zona do Porto, passando, em Portugal, pelas subestações de Ponte de Lima e Vila Nova de Famalicão.

O projeto contempla uma linha aérea dupla de 400 kV entre Beariz, Fontefría e Ponte de Lima, com uma extensão total estimada de 90 quilómetros, dos quais 18 em Espanha e 72 em Portugal.

Numa fase inicial, o troço transfronteiriço entre Fontefría e Ponte de Lima terá apenas um circuito instalado.