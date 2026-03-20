Ministra do Ambiente admite situação próxima de crise energética

O Conselho europeu pode decretar crise energética se os preços do gás ou da eletricidade subirem 70% antes de se aplicarem aos consumidores e permaneçam assim durante três meses.



A crise energética pode ser decretada se for ultrapassada em duas vezes e meia a média de preços dos últimos cinco anos, e o preço superar os 180 euros no mercado grossista durante, pelo menos, seis meses.



Basta que se cumpra um destes dois critérios para que seja possível declarar crise energética na Europa. Perante este cenário, o governo anunciou que está a preparar medidas para proteger os consumidores da subida dos preços da energia.

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