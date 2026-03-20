Economia
Ministra do Ambiente admite situação próxima de crise energética
Perante o forte agravamento dos preços, o Governo disse que Portugal está à beira de entrar em crise energética. Os critérios são europeus e aplicam-se aos preços da eletricidade e do gás.
A crise energética pode ser decretada se for ultrapassada em duas vezes e meia a média de preços dos últimos cinco anos, e o preço superar os 180 euros no mercado grossista durante, pelo menos, seis meses.
Basta que se cumpra um destes dois critérios para que seja possível declarar crise energética na Europa. Perante este cenário, o governo anunciou que está a preparar medidas para proteger os consumidores da subida dos preços da energia.
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