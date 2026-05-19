Ministro britânico do Comércio espera ver Reino Unido regressar à UE ainda durante a sua vida

"Espero que, durante a minha vida, sejamos acolhidos de volta no seio da Europa de forma plena e sólida como membros da União Europeia", disse Chris Bryant em entrevista à AFP, realizada no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, onde participava em conversações com eurodeputados.

Considerou, no entanto, que um possível regresso às relações com a UE continua a ser uma perspetiva distante.

"Não vamos conseguir isso este verão", avisou.

Defensor da permanência na UE, Bryant, de 64 anos, declarou ter ficado "completamente devastado" com o resultado do referendo de 2016.

"O meu coração partiu-se na noite da votação do Brexit", disse.

Chris Bryant referiu ainda que o Brexit causou enormes problemas à economia britânica.

Em 2024, o Governo trabalhista de Keir Starmer chegou ao poder defendendo laços mais estreitos com a UE, embora rejeitando um regresso ao mercado único, à união aduaneira ou à livre circulação de pessoas e bens.

No sábado, o ex-secretário da Saúde, Wes Streeting, um dos principais candidatos a ocupar o lugar de Starmer desde a derrota do Partido Trabalhista nas eleições locais de 07 de Maio, fez afirmações no mesmo sentido.

"Precisamos de uma nova relação especial com a UE, porque o futuro do Reino Unido está na Europa e, um dia, dentro da União Europeia", disse Streeting, acrescentando que o Brexit foi "um erro catastrófico".

As declarações reacenderam o debate no país, num contexto de reforço do partido anti-imigração Reform UK, liderado pelo ex-defensor do Brexit Nigel Farage.