Ministro da Economia defende "parceria estratégica comum" com EUA

"Que boa semana para relembrar que queremos construir com os Estados Unidos uma parceria estratégica profunda, num mercado que é essencial para nós todos e que os Estados Unidos é uma referência também nos gigantes tecnológicos, mas para todos os outros setores", afirmou.

O ministro da Economia discursava na inauguração do primeiro de seis edifícios do mega centro de dados da Start Campus, em Sines, no distrito de Setúbal.

"Que boa semana e que bom evento para testemunhar o quanto é fundamental um sinal de compromisso entre os Estados Unidos, Portugal e a Europa para uma agenda comum para o crescimento e para a aproximação comercial", sustentou.

Quando concluído, em 2030, o campus contará com seis edifícios e uma capacidade total de 1,2 GW, estado o acesso à rede assegurado.

De acordo com a empresa, o início da construção da próxima instalação, de 180 MW (Megawatts), está previsto para meados de 2025.