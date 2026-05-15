Ministro da Economia garante que PRR não está atrasado "neste momento"

Foi a resposta de Castro Almeida às críticas do Partido Socialista (PS), que vai requerer um debate de urgência no Parlamento para 20 de maio sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, acusando o Governo de "má gestão" e avisando para o "risco de perda de fundos".





O ministro da Economia aponta às críticas do PS, considerando que estas abrem "uma guerra partidária sobre este assunto, que é nacional".





c/ Lusa

À margem de um evento no Palácio na Bolsa, no Porto, Manuel Castro Almeida, admitiu ainda assim algumas situações difíceis que o Governo está obrigado a gerir para que não se desperdice nem um euro do dinheiro que a europa coloca à disposição de Portugal."Eu gostava de tranquilizar as pessoas quanto ao PRR. É verdade que quando este Governo iniciou funções, o PRR estava bastante atrasado, mas temos vindo a recuperar dos atrasos e, neste momento, não está atrasado", declarou o governante aos jornalistas.Castro Almeida lembrou que o próximo pedido de pagamento, o nono e penúltimo, "também vai ser apresentado dentro do prazo", como os últimos que entregaram, e o 10.º também, o que em si prova "que as coisas estão no prazo".Questionado sobre projetos considerados preocupantes, pelos atrasos, comentou que a função do Governo é "resolver problemas", e admitiu "muitas situações difíceis", mas que cabe ao executivo gerir para que "não se desperdice nem um euro do dinheiro que a Europa coloca à disposição de Portugal", o que disse que não irá acontecer."Dificuldades há, atrasos há, muitos problemas a resolver há. Falo de atrasos pontuais, há várias obras que estão com dificuldades. A nossa missão é resolver esses problemas. (...) A reprogramação é um ato de gestão", defendeu.