Ministro das Finanças confiante na resistência da Zona Euro

Um estudo de um think-tank europeu alerta para uma nova crise na União Europeia devido a choques geopolíticos que possam chegar sobretudo dos Estados Unidos. Os analistas da Bruegel aconselham os decisores políticos da União a não serem complacentes e apostarem na vigilância.





Em Copenhaga, para uma reunião informal dos ministros das Finanças da União Europeia, Miranda Sarmento mostrou-se otimista e disse que esta é uma boa hipótese para o euro se afirmar.

Os ministros discutem também a questão do Euro Digital e o ministro português das Finanças diz que Portugal tem algumas questões que quer ver esclarecidas.





Tal como para o euro, Miranda Sarmento também está otimista no que se refere ao crescimento português e não vê razões para mexer nas previsões de crescimento que serão apresentadas no dia 10 de outubro com a proposta de Orçamento do Estado.