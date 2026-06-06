Ministro das Finanças nomeado vice-presidente do Conselho de Governadores do BERD

"Na sequência da Reunião Anual do Conselho de Governadores do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), que decorre em Riga, o Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, na qualidade de governador de Portugal no BERD, foi designado vice-presidente do Conselho de Governadores, o órgão máximo de decisão do banco", anunciou, em comunicado, o executivo.



Lisboa também foi escolhida como cidade anfitriã da reunião anual do BERD, em 2029.



Esta reunião costuma juntar líderes políticos, decisores económicos, investidores e representantes institucionais.



Segundo o Ministério das Finanças, a realização deste evento em Portugal representa "uma oportunidade para reforçar" a projeção internacional do país, em áreas como o investimento, financiamento e cooperação económica.



O BERD opera em 38 economias na Europa central, oriental e sudoeste, Estados Bálticos, Cáucaso, Ásia Central, em regiões do Mediterrâneo Meridional e Oriental e em alguns países da África Subsariana.



Portugal é membro fundador do BERD.

