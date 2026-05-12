Montenegro anuncia reforço de 400 agentes da PSP para Lisboa e Porto

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta terça-feira que o Governo vai reforçar os comandos metropolitanos da PSP do Porto e de Lisboa com 200 novos agentes para cada uma destas estruturas.



“O Governo assume, perante os senhores presidentes de Câmara, um reforço de aproximadamente 200 efetivos para os comandos metropolitanos de Lisboa e do Porto – 200 para cada – a ter lugar no decurso ainda deste ano”, declarou.



Luís Montenegro falava após uma "reunião extremamente produtiva" com os presidentes das autarquias de Lisboa e do Porto, Carlos Moedas e Pedro Duarte, após a qual afirmou que o tema da segurança "tem sido um assunto dominante" das suas conversas com estes autarcas.

Segundo o primeiro-ministro, o Governo quer “assumir a segurança como um pilar fundamental do bem-estar, da qualidade de vida e também da atratividade e do esforço de desenvolvimento económico dos dois territórios”.

Haverá ainda um reforço das ações de patrulhamento do corpo de intervenção da PSP nestas duas cidades, nomeadamente nas zonas de "maior implicação" do ponto de vista criminal.

Montenegro avançou ainda que está a ser preparada uma "reorganização dos serviços prestados" nas esquadras da PSP do Porto, Lisboa e Setúbal, para libertar cerca de 500 agentes para "funções de patrulhamento".

c/ Lusa