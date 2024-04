Montenegro considera "fulcral" novas formas de financiamento para empresas europeias

Uma mensagem deixada pelo primeiro-ministro no final da cimeira do Conselho Europeu. Uma cimeira em que os 27 falaram de novas formas de financiamento para as empresas europeias.





Nesta conferência de imprensa, Luís Montenegro revelou também que o Governo vai aprovar, amanhã em Conselho de Ministros, legislação para reforçar os mecanismos de transparência, fiscalização e celeridade na execução dos fundos europeus.