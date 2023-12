Montenegro considera inquérito "excelente oportunidade" para fechar caso da sua habitação

António Pedro Santos - Lusa

A PGR esclarece que o inquérito tem por base uma denúncia anónima e que não há arguidos constituídos.



A nova habitação do líder do PSD terá beneficiado de uma taxa de IVA reduzida e a atribuição desse benefício está então a ser investigada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.



Luís Montenegro já reagiu à notícia negando qualquer comportamento incorreto. O líder do PSD diz mesmo que a denúncia anónima que deu origem a este inquérito chegou na altura certa.



Mais informações com o jornalista da Antena 1 Gonçalo Costa Martins.