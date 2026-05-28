Montenegro defende menos rigidez nas relações laborais para maior crescimento da economia

No âmbito das "Conversas com Fomento", que decorrem no pavilhão Carlos Neto, em Leiria, Luís Montenegro apresentou dados da OCDE para defender este caminho, afirmando que Portugal é o 38.º em 39 dos países analisados da OCDE em termos de rigidez das relações laborais.

c/Lusa

O chefe do executivo sublinhou que "Portugal é um país que quer ver as suas relações laborais como geradoras ainda de maior dinamismo económico", "sem colocar em causa o equilíbrio da relação trabalhador-empregador, os direitos fundamentais dos trabalhadores e as regras de dinamização das relações laborais".Para Luís Montenegro, são "um fator predominante para a cota-parte do investimento que não é assim tão certo possa ser atraído ou possa ser realizado".Considerando que Portugal tem "muita vontade empreendedora nos seus empresários" e está "empenhado nos grandes projetos europeus de reforço da competitividade", o primeiro-ministro adiantou que a "grande maioria do capital está empenhado nos mercados de capitais externos, em particular no americano, a financiar muito mais a economia do lado de lá do que aquilo que podia fazer de lado cá do Atlântico".O chefe do executivo destacou que Portugal "está no radar dos sítios mais atrativos" e "seguros para investir", mas advertiu que "estar no radar não é tudo, não é o fim de linha, mas é um meio indispensável para poder tirar partido generalizado das condições de base".O governante destacou ainda que a "localização estratégia aos olhos dos desafios de hoje, é ainda mais estratégica".