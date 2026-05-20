Montenegro inaugura Consulado-Geral em Andorra e promete "aprofundar relações económicas"

Ainda referindo a relação entre Portugal e Andorra, o primeiro-ministro recordou valores como o "respeito pelos direitos das pessoas, pelo direito internacional e pelo unilateralismo como eixo fundamental na relação entre os povos, entre os países e também da resolução dos conflitos".





A visita de algumas horas a Andorra arranca esta quarta-feira à tarde em Andorra-a-Velha com a inauguração oficial do Consulado-Geral de Portugal neste país dos Pirenéus, localizado na fronteira de Espanha com França e onde 9,5 por cento da população tem nacionalidade portuguesa, segundo estatísticas oficiais.



A inauguração das instalações do consulado culmina o cumprimento de uma promessa feita em junho de 2022, durante uma visita do então Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





Segundo o programa divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro terá depois desta inauguração um encontro com o homólogo de Andorra, na sede do Governo do Principado, e no final do encontro será assinado um "Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e o Principado de Andorra em Matéria de Segurança Interna".



A vista de Luís Montenegro a Andorra termina com uma "receção com a comunidade portuguesa em Andorra", num hotel de Andorra-a-Velha, a capital do principado.



Do ponto de vista económico, o Governo tem a convicção de que “há muito caminho a fazer” e quePortugal tem "capital humano" e a relação estreita entre os cidadãos de ambos os países" o que, segundo Luís Montenegro, "facilita muito a profundidade deste relacionamento".Além dos setores do Turismo e da Energia, em que as relações foram reforçadas, o primeiro-ministro destacou as "novas oportunidades ao nível tecnológico, ao nível de setores de atividade que podem (...) diversificar ainda mais as economias" de Portugal e de Andorra., afirmou, anunciando que há previsão de "um acordo de associação" entre Andorra e a União Europeia.Considerando as ligações históricas que Andorra tem "a todo o contexto europeu", o Governo português admite que há vantagens em poder criar "uma dinâmica maior de mercado interno, com as vantagens de podermos aprofundar uma política comum ou de parceria em áreas chaves, como a segurança ou a energia".Montenegro anunciou ainda que, a nível multilateral, Portugal não quer "deixar de ser parte da solução" nos conflitos internacionais, como na Ucrânia ou no Médio Oriente.