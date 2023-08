O Banco Montepio obteve resultados líquidos recorrentes de 67,8 milhões de euros no primeiro semestre, o que significa mais 44,5 milhões de euros do que no mesmo período de 2022.

O Montepio atribui os resultados à redução significativa de ativos não produtivos, ao reforço dos rácios de capital e ao sucesso registado no cumprimento dos objetivos do plano de ajustamento operacional.



No entanto, a venda do Finibanco Angola teve um impacto negativo de 116 milhões de euros nas contas, o que prejudicou o desempenho da instituição bancária.



Estes resultados já foram comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.