Moratória pedida por 7.400 clientes com créditos no valor de 930 ME - BdP

Numa audição parlamentar da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), Clara Raposo disse que o montante dos créditos abrangidos pela moratória representa "menos de 1,5% dos créditos à habitação das famílias e 4% dos créditos concedidos a empresas" nas regiões afetadas pelas tempestades.

A vice-governadora disse ainda que 60% dos pedidos de adesão à moratória de 90 dias partiu das empresas, maioritariamente de média dimensão e com vocação exportadora.

Clara Raposo referiu que a informação recolhida até ao momento pelo Banco de Portugal deve ser encarada "com prudência", uma vez que é ainda " incompleta e provisória".