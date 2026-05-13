Mota-Engil celebra contrato de 114 ME para aumentar linha do Minho em Ermesinde

De acordo com a Comissão Nacional dos Valores Mobiliários (CMVM), o contrato tem a duração de 1.385 dias (cerca de três anos e nove meses) e contempla a ampliação da plataforma ferroviária existente.

O projeto prevê também a reformulação da Estação de Rio Tinto e do Apeadeiro de Águas Santas, com novas plataformas para passageiros e novos parques de estacionamento.

"Com a adjudicação deste contrato, a Mota-Engil reforça a sua carteira de encomendas em Portugal e apoia o desenvolvimento do país através de uma obra com particular relevância estratégica para a mobilidade ferroviária nacional", lê-se em comunicado.