Economia
Motoristas e operadores TVDE estão em protesto
Os motoristas destas operadoras querem o aumento urgente das tarifas, a "rejeição da entrada do setor do táxi" no regime TVDE e o "apoio ao aumento do preço dos combustíveis".
Há concentração prevista para o Campo Pequeno em Lisboa e convites à paragem do serviço em qualquer ponto do país.
O protesto acontece numa altura em que o Governo está a rever a legislação sobre a atividade.
O protesto acontece numa altura em que o Governo está a rever a legislação sobre a atividade.