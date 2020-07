Município da Guarda investe 1,2 ME na ampliação da Plataforma Logística

"Numa altura em que a maior área empresarial do concelho se encontra apenas com cinco lotes disponíveis para venda, a Câmara vai mesmo avançar com obras de infraestruturação do terreno disponível, onde deverão surgir mais 41 lotes de terreno, perfazendo um total de 197 lotes", refere o município da Guarda em comunicado.

Segundo a nota, a obra de requalificação e ampliação da Plataforma Logística da Guarda - 3.ª fase, "corresponde a um investimento de mais de 1 milhão e 250 mil euros" e compreende rede viária, plano de acessibilidades, redes de drenagem pluvial, de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais, de incêndios, projeto elétrico e de infraestruturas de telecomunicações, rede de gás natural, arranjos exteriores e sinalização.

O município deliberou na última reunião do executivo proceder ao lançamento do concurso público da empreitada que será candidatada a fundos europeus.

Segundo o presidente da autarquia, Carlos Chaves Monteiro, a candidatura terá de ser submetida até ao dia 30.

O projeto de ampliação da Plataforma Logística da Guarda foi elaborado "globalmente" pelos técnicos do município, indicou.

O responsável referiu ainda que a expansão pretende evitar que sejam esgotados os lotes disponíveis e, depois, a autarquia "não poder dar resposta a outros [empresários] que venham" a manifestar interesse em instalar-se no local.

A Plataforma Logística, edificada perto da localidade de Gata, nas proximidades da cidade da Guarda, integra a rede nacional de plataformas logísticas e é "uma estrutura de operação internacional e um interface privilegiado para a atividade empresarial e industrial", segundo o município.

O equipamento, que possui uma localização geoestratégica de "excelência no âmbito ibérico e europeu", visa "potenciar a circulação de mercadorias e as transações comerciais intensificando a importação e exportação, facultando também excelentes condições para a atuação nacional e regional".

Segundo a fonte, a Plataforma Logística da Guarda "encontra-se exatamente na confluência das autoestradas A25 [Aveiro/Vilar Formoso] e A23 [Guarda/Torres Novas], principais eixos de ligação rodoviária a toda a Europa, a todo o litoral de Portugal e à sua capital, Lisboa, e a apenas 40 minutos da fronteira com Espanha".

O espaço empresarial conta também com um Parque TIR para apoio à camionagem, com 110 lugares e estacionamento para viaturas pesadas (15 deles específicos para transporte de frio), acrescido de 27 lugares para estacionamento de viaturas ligeiras.