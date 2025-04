Negociação é solução para política de choque alfandegário norte-americano

RTP

A China acusa Trump de minar os direitos do povo chinês e usar tarifas como arma económica.



Pequim promete medidas em resposta às taxas adicionais impostas por Trump, que no caso chinês totalizam já 54 por cento.



A medida afeta mais de 180 países, com alguns já a procurar negociações para evitar uma recessão global.



Empresas como a Nissan ponderam transferir parte da produção para solo americano.



O comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, considera que esta tendência será limitada e prevê uma onda de negociações globais.



O futuro ainda tem muitos pontos de interrogação no que toca ao impacto das novas taxas aduaneiras sobre os produtos estrangeiros que entram no mercado norte-americano.