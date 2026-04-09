Negociação laboral sem viabilidade após chumbo que não valoriza compromissos diz CCP

"Acho que a posição da UGT é negativa. Não valoriza o esforço de compromisso que a CCP e as confederações empresariais fizeram ao longo destes meses", afirmou o presidente da CCP, João Vieira Lopes, em declarações à Lusa.

Vieira Lopes disse ainda não ver como será viável continuar as negociações, uma vez que todos os pontos "foram vistos e revistos".

O secretariado nacional da UGT rejeitou hoje a atual proposta de revisão de alteração à legislação laboral apresentada pelo Governo e apela à continuação das negociações.