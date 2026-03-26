Negociações vão avançar. Parlamento Europeu aprova Acordo Comercial com Estados Unidos





c/ Lusa

Após ter adiado a votação por várias ocasiões, o Parlamento Europeu aprovou esta quinta-feira, com algumas salvaguardas, o Acordo Comercial com os Estados Unidos.Ficou previsto que as tarifas só se tornem efetivas se os Estados Unidos respeitarem os compromissos assumidos no Acordo com a Comissão Europeia.Os eurodeputados dizem-se agora prontos para iniciar negociações, após a sua posição negocial ficar ancorada com cláusulas de salvaguarda.Os eurodeputados incluíram duas condições na sua posição negocial: as chamadas cláusulas 'sunrise' ("nascer do sol") e a suspensiva.A primeira implica que as tarifas só se tornem efetivas se os EUA respeitarem os compromissos assumidos no acordo com a Comissão Europeia – aqui se inclui a redução para um máximo de 15% dos direitos aduaneiros sobre os produtos da UE com um teor de aço e alumínio inferior a 50%.A cláusula de caducidade prevê que o acordo expire em 31 de março de 2028, podendo ser prolongado após avaliação do seu impacto.Os eurodeputados estão assim prontos para iniciar negociações com os governos da UE sobre a forma final da legislação.Com a votação desta quinta-feira hoje, o Parlamento Europeu poderá iniciar negociações com o Conselho da UE com vista a uma posição comum.