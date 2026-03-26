Economia
Negociações vão avançar. Parlamento Europeu aprova Acordo Comercial com Estados Unidos
Uma das cláusulas diz respeito aos descontos nas tarifas cobradas pela União Europeia aos Estados Unidos. Vão expirar em março de 2028, mas o prazo pode ser prolongado.
Após ter adiado a votação por várias ocasiões, o Parlamento Europeu aprovou esta quinta-feira, com algumas salvaguardas, o Acordo Comercial com os Estados Unidos.
Ficou previsto que as tarifas só se tornem efetivas se os Estados Unidos respeitarem os compromissos assumidos no Acordo com a Comissão Europeia.
Os eurodeputados dizem-se agora prontos para iniciar negociações, após a sua posição negocial ficar ancorada com cláusulas de salvaguarda.
Os eurodeputados incluíram duas condições na sua posição negocial: as chamadas cláusulas 'sunrise' ("nascer do sol") e a suspensiva.
A primeira implica que as tarifas só se tornem efetivas se os EUA respeitarem os compromissos assumidos no acordo com a Comissão Europeia – aqui se inclui a redução para um máximo de 15% dos direitos aduaneiros sobre os produtos da UE com um teor de aço e alumínio inferior a 50%.
A cláusula de caducidade prevê que o acordo expire em 31 de março de 2028, podendo ser prolongado após avaliação do seu impacto.
Os eurodeputados estão assim prontos para iniciar negociações com os governos da UE sobre a forma final da legislação.
Com a votação desta quinta-feira hoje, o Parlamento Europeu poderá iniciar negociações com o Conselho da UE com vista a uma posição comum.
Ficou previsto que as tarifas só se tornem efetivas se os Estados Unidos respeitarem os compromissos assumidos no Acordo com a Comissão Europeia.
Os eurodeputados dizem-se agora prontos para iniciar negociações, após a sua posição negocial ficar ancorada com cláusulas de salvaguarda.
Os eurodeputados incluíram duas condições na sua posição negocial: as chamadas cláusulas 'sunrise' ("nascer do sol") e a suspensiva.
A primeira implica que as tarifas só se tornem efetivas se os EUA respeitarem os compromissos assumidos no acordo com a Comissão Europeia – aqui se inclui a redução para um máximo de 15% dos direitos aduaneiros sobre os produtos da UE com um teor de aço e alumínio inferior a 50%.
A cláusula de caducidade prevê que o acordo expire em 31 de março de 2028, podendo ser prolongado após avaliação do seu impacto.
Os eurodeputados estão assim prontos para iniciar negociações com os governos da UE sobre a forma final da legislação.
Com a votação desta quinta-feira hoje, o Parlamento Europeu poderá iniciar negociações com o Conselho da UE com vista a uma posição comum.
c/ Lusa