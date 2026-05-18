NextEra compra Dominion por 57.000 milhões de euros e cria gigante mundial da eletricidade

Segundo as mesmas, a fusão dará origem à maior empresa mundial de eletricidade regulada por capitalização bolsista, num momento de forte crescimento da procura energética nos Estados Unidos devido à inteligência artificial e à expansão dos centros de dados.

A operação, anunciada hoje, será financiada integralmente em ações, com a NextEra a oferecer 0,8138 ações suas por cada ação da Dominion.

Os acionistas da Dominion continuarão a receber o atual dividendo trimestral até à conclusão da operação, além de um pagamento único em dinheiro de 360 milhões de dólares no fecho da transação.

Após a fusão, os acionistas da NextEra ficarão com 74,5% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Dominion deterão 25,5%.

A empresa resultante da fusão deverá servir cerca de 10 milhões de contas de clientes nos estados norte-americanos da Florida, Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul.

A Dominion, sediada em Richmond, na Virgínia, fornece energia a centenas de centros de dados naquele estado e presta serviço regulado de eletricidade a 3,6 milhões de casas e empresas na Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul.

A empresa presta ainda serviço regulado de gás natural a cerca de 500 mil clientes na Carolina do Sul.

A NextEra, sediada em Juno Beach, na Florida, detém a Florida Power & Light Company, que fornece eletricidade a cerca de 12 milhões de pessoas naquele estado.

Em dezembro, a NextEra e a Google Cloud anunciaram o alargamento da parceria existente para construir novos `campus` de centros de dados nos Estados Unidos.

"Estamos a juntar a NextEra Energy e a Dominion Energy porque a escala é mais importante do que nunca --- não pela dimensão em si, mas porque a escala se traduz em eficiências de capital e operacionais. Permite-nos comprar, construir, financiar e operar de forma mais eficiente, o que se traduz, a longo prazo, em eletricidade mais acessível para os nossos clientes", afirmou, em comunicado, o presidente executivo da NextEra Energy, John Ketchum.

A nova empresa terá dupla sede em Juno Beach, na Florida, e Richmond, na Virgínia, mantendo também a atual sede operacional da Dominion Energy South Carolina, em Cayce, na Carolina do Sul e o presidente executivo da NextEra, John Ketchum, será presidente do Conselho de Administração e presidente executivo da empresa resultante da fusão.

O grupo usará o nome NextEra e continuará a ser negociado na Bolsa de Nova Iorque e o Conselho de Administração será composto por 10 gestores da NextEra e quatro da Dominion.

A operação, já aprovada pelos conselhos de administração das duas empresas, deverá ficar concluída dentro de 12 a 18 meses.

A fusão ainda depende da aprovação dos acionistas da NextEra e da Dominion, bem como de várias autorizações regulatórias, incluindo da Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos.

O negócio ocorre numa altura em que consumidores e responsáveis políticos contestam o impacto dos centros de dados de inteligência artificial nas faturas de eletricidade.

Legisladores de pelo menos seis estados --- incluindo Arizona, Indiana, Maryland, Nova Jérsia, Nova Iorque e Pensilvânia --- estão a reforçar esforços para tentar bloquear aumentos tarifários propostos pelas empresas de serviços públicos. Alguns estão mesmo a pressionar as empresas para alterarem completamente o seu modelo de financiamento de modernização dos sistemas.

Na Bolsa de Nova Iorque, as ações da Dominion subiam mais de 9%, enquanto os títulos da NextEra recuavam cerca de 5%.