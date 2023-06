NOS cobre todas as ilhas dos Açores e investe mais de 3 ME na duplicação de estações base

Em comunicado hoje divulgado, a NOS refere que a cobertura total das ilhas dos Açores abre "novas perspetivas de desenvolvimento e transformação digital na região".

Este marco "ficou completo com a instalação de um `site` 5G na ilha do Corvo, tendo a empresa duplicado o número das suas estações base no arquipélago, no último ano, através de um investimento de mais de três milhões de euros", refere a empresa liderada por Miguel Almeida.

"A partir deste momento, a cobertura de 5G passa a englobar cerca de 96% da população dos Açores, estendendo-se o serviço à totalidade dos 19 concelhos que compõem o arquipélago em paralelo ao desenvolvimento da rede no continente", adianta a empresa.

A cobertura "final da população do Arquipélago está prevista para breve, com a conclusão do plano de implementação desta rede móvel na região", acrescenta.

Para Manuel Ramalho Eanes, administrador da NOS, citado em comunicado, "o 5G abre um mundo de possibilidades à população açoriana, rumo a uma sociedade mais digital, mais sustentável e com maior desenvolvimento económico".

Esta "é uma revolução que a NOS está a liderar em Portugal, desde o primeiro minuto, e, por isso, nos orgulhamos de contar com a maior e melhor cobertura 5G do país, com este enfoque recente aqui no arquipélago. Esperamos com isto ajudar a encurtar a distância entre esta região e todos os outros pontos do país", remata.

"Depois da primeira TV por subscrição nos Açores, e do maior WiFi público na cidade de Ponta Delgada, é com uma imensa satisfação que posso dizer que já entregamos 5G nas nove ilhas do arquipélago. Isto representa uma enorme oportunidade para a região e um marco incrível para a NOS, sendo um ótimo espelho da nossa evolução aqui, que nos permitiu, por exemplo, duplicar o número de clientes nos últimos cinco anos", acrescenta, por sua vez, Camilo Moniz, diretor-geral da NOS Açores.

A NOS adianta que "ao longo de mais de três décadas" na região "investiu mais de 83 milhões de euros, contando, neste momento, com quatro `data centres` [centros de dados]".