NOS investe até ao momento 420 ME e conta com mais de 4.200 estações base

"Dois anos após ter sido a primeira operadora a disponibilizar a rede 5G aos seus clientes, em Portugal, a NOS reafirma a sua liderança na rede móvel de última geração, sendo pioneira em Portugal a introduzir, com sucesso, um novo core de dados para 5G Stand Alone (5G SA)", refere a operadora, em comunicado.

O desenvolvimento "da quinta geração de redes móveis tem sido, ao longo destes dois anos, um vetor estratégico para a NOS, representando um investimento até ao momento de cerca de 420 milhões de euros, prevendo-se mais 110 milhões de euros nos próximos anos", salienta Jorge Graça, `chief technology and information officer` da NOS, citado em comunicado.

"Temos sido líderes nesta tecnologia, desde o primeiro momento, e temos aquela que é a melhor e maior cobertura 5G do país, com mais de 4.200 estações base e uma cobertura superior a 93% da população portuguesa. Queremos continuar a liderar, também, na captação de todo o potencial do 5G Stand Alone nas aplicações dos nossos clientes", acrescenta o responsável.

De acordo com a NOS, atualmente "quase um em cada quatro clientes NOS já tem um equipamento 5G e, destes, cerca de 84% usa a tecnologia numa base recorrente".

De acordo com a operadora, "estes são números que deverão crescer muito rapidamente, tendo em conta que 76% dos `smartphones` vendidos pela NOS já são 5G", sendo que, do lado empresarial, já foram fechados "acordos para mais de 500 projetos 5G/IoT, em empresas e instituições das mais diversas áreas, desde a saúde ou o retalho".

A NOS sublinha ainda que o "core 5G SA vem abrir uma nova página na capacidade de desenvolvimento e implementação de serviços com características diferenciadoras como a latência ultra baixa, a qualidade de serviço garantida (`network slicing`), redes privadas, a capacidade de suportar de forma massiva equipamentos IoT [Internet das Coisas], entre outros".

Esta nova arquitetura de dados "foi desenvolvida em parceria com a Nokia para a implementação de um novo Core de Dados 5G e componentes de sinalização, estando esta infraestrutura `cloud native`, escalável e segura".

A evolução da componente de voz e perfil de cliente "foi desenvolvida em parceria com a Ericsson", sendo que "a primeira sessão de dados em Portugal foi efetuada, com sucesso, no passado dia 27 de setembro".

Desde maio de 2022, "a NOS disponibiliza o 5G SA no seu Hub 5G & Transformação Digital, uma incubadora que visa potenciar a inovação e a liderança na experimentação assente em 5G, enquanto peça central e incontornável na transformação digital de vários setores, acelerando a sua adoção em Portugal e contribuindo para a convergência a nível europeu. Com os novos desenvolvimentos, entra-se agora numa nova fase, que tem como objetivo a disponibilização integral desta tecnologia", conclui.