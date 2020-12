Nova Zelândia sai da recessão em tempo de pandemia

Este crescimento ocorre após a queda de 11,0% do Produto Interno Bruto (PIB) registada no trimestre precedente, período durante o qual a Nova Zelândia estava em confinamento.



O ministro das Finanças neozelandês, Grant Robertson, declarou que esta recuperação se devia ao êxito do país na luta contra a propagação do novo coronavírus. Com uma população de cinco milhões de habitantes, a Nova Zelândia registou 25 mortos.



"A recuperação da economia é um resultado da nossa decisão de atuar forte e rapidamente durante a pandemia da covid-19", disse Robertson.



"Demos apoio a mais de 1,8 milhões de trabalhadores com o plano de subvenção de salários e investimos milhares de milhões de dólares em infraestruturas, formação e criação de empregos", adiantou o ministro.



De acordo com o instituto de estatísticas neozelandês SNZ, as indústrias de serviços foram a locomotiva deste forte crescimento, com um subida de 42,8% nas vendas a retalho, alojamento e restauração, com os neozelandeses a regressarem a uma vida quase normal, na sequência do êxito do confinamento.