Novabase só comprou pouco mais de metade das ações a que se propôs em OPA

Assim, do total de 6.280.279 ações próprias que tinha como meta, ou seja 20% do capital, a Novabase adquiriu 3.558.550, 11,33% do capital, de acordo com uma apresentação da Novabase e da Euronext, a dar conta dos resultados. A contrapartida oferecida pela empresa foi de 4,85 euros por ação.

No total, tendo em conta os títulos que detinha anteriormente, a Novabase ficou assim com 17,91%, lê-se no documento.

A Novabase anunciou em fevereiro o lançamento de uma OPA sobre um máximo de 6.280.279 ações, ou seja, 20% do seu capital, por uma contrapartida de 4,85 euros, em comunicado à CMVM.

De acordo com a Novabase, "a contrapartida para aquisição das ações objeto da presente oferta é de 4,85 euros por ação, a pagar em numerário, deduzida de qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada ação, a título de dividendos, de adiantamento sobre lucros do exercício, de distribuição de reservas ou restituição de capital social".