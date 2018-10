Novas progressões na função pública serão pagas até final de 2019 - FESAP

Lusa12 Out, 2018, 16:49 | Economia

O anúncio foi feito pelo dirigente da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP) José Abraão, no final de uma reunião com o ministro das Finanças, Mário Centeno, no âmbito das negociações para o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), em Lisboa.

Porém, o sindicalista contou que na reunião o ministro não apresentou qualquer proposta de aumentos salariais para a função pública, gorando assim as expectativas da FESAP, o que levou a estrutura sindical a admitir avançar para a greve no final do mês.