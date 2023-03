Novas tabelas ADSE. Aumentaram preços de consultas e atos médicos

A ADSE avisa que os preços de consultas e atos médicos podem voltar a subir a qualquer momento e justifica o aumento com os valores praticados no mercado e com a pressão dos prestadores de serviços privados. A nova tabela de preços entrou em vigor este mês e apanhou de surpresa os beneficiários.