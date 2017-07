Novo Banco regista prejuízos de 290 milhões de euros no primeiro semestre

RTP 28 Jul, 2017, 18:29 / atualizado em 28 Jul, 2017, 18:43 | Economia

Na informação divulgada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo bancário que resultou da resolução do BES, em agosto de 2014, destacou que o resultado operacional (antes de imparidades e impostos) foi positivo em 171,5 milhões de euros, um aumento de 20,5% face ao mesmo período de 2016, considerando que é "demonstrativo da capacidade de geração de resultados por parte do grupo Novo Banco".



Quanto aos gastos, os custos operativos diminuíram 12,8 por cento para 265,2 milhões de euros.



"Estes resultados evidenciam o enorme esforço de reestruturação do banco, quer no aumento dos resultados operacionais, quer na redução continuada de custos", disse o presidente do Novo Banco, António Ramalho, citado no comunicado.



O Novo Banco foi criado aquando da resolução do Banco Espírito Santo (BES), em 3 de agosto de 2014, como banco de transição, sendo detido na totalidade pelo Fundo de Resolução, entidade detida pelos bancos do sistema, mas gerido pelo Banco de Portugal (BdP).



Em março, foi assinado o contrato de promessa de compra e venda entre o Fundo de Resolução (atual acionista único do Novo Banco) e o fundo norte-americano Lone Star, que prevê que o Novo Banco seja alienado em 75%, mantendo o Fundo de Resolução 25%.



A concretização do negócio ainda está sujeita a três condições: as autorizações da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, a nível de ajudas estatais, e do Banco Central Europeu, mas também a uma operação de diminuição de passivo do Novo Banco.



c/Lusa