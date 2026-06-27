Novo pacote de incentivos de 10 milhões de euros para compra de carro elétrico pode avançar ainda este ano

O segundo pacote de incentivos de 10 milhões de euros para a compra de automóvel elétrico pode avançar ainda na segunda metade do ano se, entretanto, os efeitos da crise no Médio Oriente passarem e for possível retirar os apoios que agora estão reservados, por exemplo, ao setor dos transportes.