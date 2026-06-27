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Novo pacote de incentivos de 10 milhões de euros para compra de carro elétrico pode avançar ainda este ano
O segundo pacote de incentivos de 10 milhões de euros para a compra de automóvel elétrico pode avançar ainda na segunda metade do ano se, entretanto, os efeitos da crise no Médio Oriente passarem e for possível retirar os apoios que agora estão reservados, por exemplo, ao setor dos transportes.
Foto: Eric Gaillard - Reuters | Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
O concurso, que abriu a 11 de junho, esgotou em todas as vertentes, exceto no apoio às IPSS. Maria da Graça Carvalho revela que para além dos 2200 automóveis que vão beneficiar do apoio, foram aceites mais 300 ou 400 para eventuais desistências. Já quanto aos apoios decorrentes dos impactos da crise no Médio Oriente, a ministra adianta que os apoios à compra de botijas de gás vão manter-se para lá do prazo previsto, que era o mês de junho, ou seja vão manter-se pelo menos até meio de setembro, altura em que serão reavaliados. Já os apoios ao transporte de mercadorias e transportes públicos, apesar dos preços dos combustíveis estarem a baixar, também vão continuar durante as próximas semanas e serão avaliados quando existir certeza que a situação normalizou. O mesmo acontece relativamente ao desconto do ISP que, tal como a Comissão Europeia pretende, irá acabar assim que haja condições. Ainda não será este ano que o Estado vai apoiar a compra de painéis solares com bateria. A ministra justifica o adiamento com o facto de a Agência Portuguesa do Ambiente ter sido chamada a novas responsabilidades na sequência do comboio de tempestades e da crise do Médio Oriente. A intenção do Governo é integrar este apoio aos painéis solares com a atribuição de um voucher, numa nova fase do E-Lar. Já em relação ao Vale Eficiência, será integrado no Plano Social para o Clima que terá 1.6 mil milhões de euros e que vai incluir PME em regiões de baixa densidade e transportes. Sobre a onda de calor que assola alguns países da Europa e a preparação de Portugal para enfrentar este fenómeno, a ministra lembra que a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, aprovada pelo Governo e que agora segue para a Assembleia da República, contempla a criação de mais espaços verdes nas cidades, medida que, aliás, já está em curso. O Plano, segundo a ministra, não é um programa de financiamento é uma norma habilitante que permite acesso a vários fundos. Nesta entrevista e a propósito das concessões de praias, a ministra revela que vai reunir com a ANMP e várias autarquias para esclarecer algumas dúvidas que ainda subsistem. E, neste sentido lembra que cabe aos presidentes de câmara definir onde é que é possível colocar ou não os chapéus de sol e quais são as zonas que devem ficar livres. Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Patrícia Rua, do Jornal de Negócios.