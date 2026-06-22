Economia
Número de desempregados inscritos em Portugal recuou 8,7%
O desemprego em Portugal voltou a cair. Há menos 26 mil inscritos nos centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) do que há um ano.
O número de desempregados registados nos centros de empresa caiu 8,7% em maio, em termos homólogos, para 274.766, um valor também inferior ao de abril, em 3%, segundo dados publicados esta segunda-feira pelo IEFP.“No fim do mês de maio de 2026, estavam registados, nos serviços de emprego do Continente e Regiões Autónomas, 274.766 indivíduos desempregados, número que representa 66,0% de um total de 416.487 pedidos de emprego”, referiu.
O total de desempregados registados foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2025 (-26.139, ou -8,7%), bem como ao do mês anterior (-8.524 ou -3%).
Segundo o IEFP, “para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2025, na variação absoluta, contribuíram os inscritos há menos de 12 meses (-17.450), os que procuram um novo emprego (-22.356) e os maiores de 25 anos (-21.645)”.
Em termos regionais, em maio, o desemprego diminuiu em termos homólogos em todas as regiões, com valores mais acentuados no Norte (-12,3%), nos Açores (-11,3%) e na Madeira (-9,7%). Esta tendência repetiu-se face ao mês anterior, destacou o IEFP.
O número de casais com ambos os elementos desempregados também desceu, em maio, 10,9% em termos homólogos e também em relação ao mês anterior.
Segundo o IEFP, do total de desempregados casados ou em união de facto, 8.608 (8,1%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, num total de 4.304 casais desempregados.
“Em maio de 2026, este valor representa uma diminuição de -10,9% quando comparado com o período homólogo do ano anterior”, destacou.
Face ao mês anterior, a queda foi igualmente de 10,9%.
Trabalhadores em 'lay-off' caem pelo segundo mês consecutivo
O número de trabalhadores em 'lay-off' subiu 1,1% em maio, face ao período homólogo, mas caiu 4,5% face a abril, recuando pelo segundo mês consecutivo e totalizando 4.778, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Segurança Social.
Em maio, "o número total de situações de 'lay-off' com compensação retributiva, (concessão normal, de acordo com o previsto no Código do Trabalho), foi de 4.778", segundo a síntese elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Tal como sucedeu no mês anterior, trata-se do valor mais baixo desde setembro de 2025, período em que tinham sido registados 4.485 trabalhadores em 'lay-off', segundo a análise da Lusa, com base nos dados disponibilizados. Face ao período homólogo, registou-se uma subida de 54 prestações processadas, o equivalente a um aumento de 1,1%.
Já na comparação em cadeia, observou-se um decréscimo de 227 prestações processadas, o que se traduz numa queda de 4,5% face ao registado em abril.
Segundo o GEP, o regime de redução de horário de trabalho abrangeu 2.340 pessoas, menos 22,5% face a maio de 2025 (menos 680 prestações) e um decréscimo de 9,8% (menos 254 prestações) face ao mês anterior.
Já o regime de suspensão temporária registou uma subida homóloga de 43,1% (mais 734 processamentos) e subiu 1,1% face a abril (mais 27 processamentos), totalizando os 2.438.
Em maio, as prestações de 'lay-off' foram processadas a 265 entidades empregadoras, o que corresponde a uma queda de 15 face ao período homólogo e a um decréscimo de 77 entidades face a abril.
c/Lusa
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