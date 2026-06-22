Número de desempregados inscritos em Portugal recuou 8,7%

O número de desempregados registados nos centros de empresa caiu 8,7% em maio, em termos homólogos, para 274.766, um valor também inferior ao de abril, em 3%, segundo dados publicados esta segunda-feira pelo IEFP.

Trabalhadores em 'lay-off' caem pelo segundo mês consecutivo

Face ao período homólogo, registou-se uma subida de 54 prestações processadas, o equivalente a um aumento de 1,1%.

Em maio, as prestações de 'lay-off' foram processadas a 265 entidades empregadoras, o que corresponde a uma queda de 15 face ao período homólogo e a um decréscimo de 77 entidades face a abril.





c/Lusa

O total de desempregados registados foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2025 (-26.139, ou -8,7%), bem como ao do mês anterior (-8.524 ou -3%).Segundo o IEFP, “para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2025, na variação absoluta, contribuíram os inscritos há menos de 12 meses (-17.450), os que procuram um novo emprego (-22.356) e os maiores de 25 anos (-21.645)”.Em termos regionais, em maio, o desemprego diminuiu em termos homólogos em todas as regiões, com valores mais acentuados no Norte (-12,3%), nos Açores (-11,3%) e na Madeira (-9,7%). Esta tendência repetiu-se face ao mês anterior, destacou o IEFP.Segundo o IEFP, do total de desempregados casados ou em união de facto, 8.608 (8,1%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, num total de 4.304 casais desempregados.“Em maio de 2026, este valor representa uma diminuição de -10,9% quando comparado com o período homólogo do ano anterior”, destacou.Face ao mês anterior, a queda foi igualmente de 10,9%.Em maio, "o número total de situações de 'lay-off' com compensação retributiva, (concessão normal, de acordo com o previsto no Código do Trabalho), foi de 4.778", segundo a síntese elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.Segundo o GEP, o regime de redução de horário de trabalho abrangeu 2.340 pessoas, menos 22,5% face a maio de 2025 (menos 680 prestações) e um decréscimo de 9,8% (menos 254 prestações) face ao mês anterior.Já o regime de suspensão temporária registou uma subida homóloga de 43,1% (mais 734 processamentos) e subiu 1,1% face a abril (mais 27 processamentos), totalizando os 2.438.