Número de desempregados nos centros de emprego cai 9,9% em fevereiro

De acordo com o IEFP, no final de fevereiro estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 305.179 pessoas desempregadas, o que representa 68,3% de um total de 446.736 pedidos de emprego.

Este número é inferior em 33.556 pessoas ao verificado no mesmo mês de 2025, sendo a variação explicada pelas alterações nos inscritos há menos de 12 meses (-26.057), nos que procuram novo emprego (-27.078) e nos maiores de 25 anos (-24.936).