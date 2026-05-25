O declínio da vinha na Grécia









A resposta ao impasse que a viticultura grega enfrenta não é a retirada, mas uma modernização abrangente.





A ligação entre o vinho grego, o enoturismo e iniciativas voltadas para o exterior cria uma economia circular. Os visitantes estrangeiros vão à Grécia, apaixonam-se pelas vinhas e pela sua história, consomem o produto e, ao regressarem aos seus países de origem, podem tornar-se os melhores embaixadores do vinho grego nas prateleiras dos mercados internacionais.

O setor vitivinícola, como observou Christos Markou, pode constituir um dos pilares mais vitais e estratégicos da economia grega, uma vez que liga a produção primária ao turismo e às exportações.





Para além da contribuição para o PIB nacional, o setor tem potencial para gerar receitas e criar postos de trabalho nas regiões da Grécia, apoiando a coesão social e económica de regiões que, muitas vezes, não dispõem de fontes alternativas de rendimento.





Ao mesmo tempo, atua como uma alavanca dinâmica para o desenvolvimento voltado para o exterior, uma vez que o vinho grego de marca chega aos mercados internacionais como um embaixador de excelência da marca "Grécia", enquanto a rápida expansão de formas alternativas de turismo, como o enoturismo, poderia atrair visitantes com elevado poder de compra, impulsionando o empreendedorismo local e valorizando o património cultural e gastronómico do país.

Para garantir a sustentabilidade e a competitividade do setor, o presidente da União de Cooperativas define as principais áreas de ação, com vista a integrar a viticultura de forma orgânica e dinâmica no panorama atual do setor vitivinícola.





O desenvolvimento de um plano estratégico é uma prioridade e deve cumprir condições específicas: as partes interessadas devem chegar a acordo quanto ao processo; o plano deve ter como objetivo gerar um rendimento satisfatório proveniente da viticultura e servir como um instrumento que forneça soluções imediatamente aplicáveis a este problema de longa data.

Histórica vinha de Ática também diminuiu de tamanho

A nível institucional, o problema é agravado pela falta de um aparelho administrativo eficaz. Mesmo quando existe vontade política necessária por parte dos governantes em funções, o Ministério do Desenvolvimento Rural carece dos serviços adequados para implementar decisões racionais e rápidas.





Ao mesmo tempo, a Política Agrícola Comum (PAC) está a revelar-se desastrosa para o sul da Europa, uma vez que obriga os pequenos agricultores gregos a competir, em condições totalmente desiguais, com empresas multinacionais estrangeiras (como as da Austrália) que exploram vastas extensões de terra e reduzem os custos a níveis impossíveis de alcançar na Grécia.





Reggina Savourdou - ERTNews / 24 maio 2026 13:33 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa

No entanto, a, tal como descrita pelo presidente da União Central de Cooperativas de Produtos Vitivinícolas (KEOSOE), Christos Markou, em declarações aoPela enésima vez, o responsável fez soar o alarme sobre o futuro do vinho grego, salientando que,Markou analisou os fatores que conduziram ao declínio do setor ao longo dos anos. Considera-se que um", observa Markou, atribuindo oAo partilhar uma história pessoal, o presidente da KEOSOE referiu que, quando começou a dedicar-se à viticultura em 1984, a sua vinha de 57 acres garantia o sustento de até duas famílias. Hoje em dia, aIgualmente importante é a, levando gradualmente à deterioração e ao ressecamento de metade da vinha.A situação na histórica região vinícola de Ática é particularmente grave, explica o Markou, referindo que "A zona sofreu o seu primeiro grande golpe com a construção do aeroporto, o que levou à destruição de vinhas de alta qualidade sem que fossem tomadas as medidas de proteção necessárias".No entanto, a crise não se deve exclusivamente a fatores externos; é também alimentada por uma grave falta de formação e profissionalismo no próprio setor. Muitos produtores evitam apresentar as declarações de colheita e produção necessárias, privando assim o mercado de transparência e dos dados estatísticos necessários.Esta prática compromete qualquer tentativa de normalização, prejudica irremediavelmente a reputação do vinho grego e abre a porta à 'grecoficação' ilegal, como é manifestamente o caso noutras partes do país com produção limitada", salienta o presidente da KEOSOE.