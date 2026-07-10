Economia
O que pretende a nova proposta de lei do Governo para alterar as rendas em Portugal?
Vai ser dada liberdade total aos senhorios para cobrarem o que entenderem. E vai ser mais fácil avançar com despejos. Se o inquilino não pagar a renda durante dois meses pode receber uma ordem nesse sentido.
O valor das rendas passa a ser definido pelas partes.
Deixa também de haver o número máximo de rendas de caução.
À expeção dos idosos, com mais de 65 anos e baixos rendimentos, os inquilinos com rendas antigas, anteriores a 1990, vão passar para o novo regime de arrendamento mas com regras e limites.
O Governo pretende, com estas alterações, aumentar a oferta de casas no mercado e retirar a responsabilidade social dos senhorios.
Famílias mais desprotegidas?Os inquilinos dizem que as novas regras para o arrendamento vão deixar as famílias mais desprotegidas e os proprietários acreditam que pouco ou nada vai mudar e defendem que as medidas para os despejos podem prejudicar especialmente os grupos mais vulneráveis.
Os economistas não concordam.
O PS acusa o Governo de defender "com unhas e dentes" medidas que fazem aumentar ainda mais as rendas e o valor das casas.
Os partidos à esquerda criticam as medidas apresentadas pelo Executivo e avisam que podem agravar os problemas da habitação.