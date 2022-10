OE2023. PS não está isolado, "está com os portugueses"

O socialista assinalou que o último trimestre deste ano é especialmente difícil e antecipa que o ano 2023 também não será fácil para Portugal.



Questionado sobre se este é um orçamento de austeridade, o deputado disse ser “óbvio que o crescimento económico está a desacelerar”, mas “este orçamento tem medidas expansionistas”, entre as quais o aumento de salários.



Afonso Oliveira, do PSD, considera que este orçamento traz uma quebra nos rendimentos das pessoas e das empresas. “Se o PSD fosse Governo haveria uma aposta clara no crescimento (…), teríamos políticas públicas ativas”, declarou à RTP.



“Nós sempre defendemos políticas públicas certas, contas certas do Estado, mas não à custa das pessoas”.