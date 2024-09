Lusa

Alexandra Leitão, líder parlamentar do Partido Socialista, diz que "não é o Governo que define o calendário do Partido Socialista". Uma afirmação depois de ontem, no final de uma nova ronda negocial sobre o Orçamento do Estado, o ministro dos Assuntos Parlamentares ter afirmado que o Governo vai aguardar as propostas dos socialistas.