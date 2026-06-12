OIT aprova convenção com direitos para trabalhadores das plataformas digitais

Estes trabalhadores, entre os quais se incluem quem presta serviços através de aplicações de transporte ou de entregas, passarão a ter direitos semelhantes aos dos demais trabalhadores assim que os Estados-Membros da OIT ratifiquem a convenção.

O texto será submetido em breve a votação na assembleia plenária da OIT - ato que é considerado uma formalidade, uma vez que o texto foi previamente acordado com o consentimento de todos.

Neste sentido, uma das questões abordada na convenção passa pela garantia de que os trabalhadores digitais também poderão usufruir da liberdade sindical e terão direito à negociação coletiva, ao mesmo tempo que se proíbe o trabalho forçado e infantil no setor.

A convenção insta igualmente os Estados a tomarem medidas para prevenir acidentes de trabalho, doenças profissionais, assédio no local de trabalho e outros problemas que possam surgir no âmbito laboral.

Além disso, devem garantir que a remuneração recebida "cumpra as leis e regulamentos nacionais, os acordos coletivos e as obrigações contratuais".

Um dos artigos do acordo aborda a questão do uso crescente de algoritmos nas decisões tomadas por estas plataformas para oferecer postos de trabalho.

A este respeito, solicita-se aos Estados que regulamentem este aspeto e que haja a obrigação de informar os trabalhadores sobre como os algoritmos os podem afetar.

Com esta convenção, a OIT procura travar os abusos de um setor dominado por multinacionais para as quais trabalham pessoas que se encontram em diversos países e sob diferentes regimes laborais.