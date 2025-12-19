Oitante paga mais 13,1 milhões de euros ao Fundo de Resolução e totaliza 176,2 ME

Na nota, o Fundo de Resolução (FdR) disse que aprovou uma nova distribuição de reservas por parte da Oitante, no montante de 13,1 milhões de euros, detalhando que se trata "da segunda distribuição ao Fundo de Resolução em 2025, depois do pagamento de um dividendo de 13,1 milhões de euros no decurso do ano".

Segundo o FdR, com esta nova distribuição, "o valor entregue pela Oitante ao Fundo de Resolução totaliza 176,2 milhões de euros desde a constituição da sociedade".

Em 2020 foram 15 milhões de euros, mais 63,8 milhões de euros em 2023, em 2024 foram 71,2 milhões de euros e este ano 26,2 milhões de euros, lembrou o FdR.

"Os valores obtidos e a obter pelo Fundo de Resolução em resultado da sua participação de 100% no capital da Oitante contribuem para a redução dos prejuízos de 489 milhões de euros que este Fundo suportou na resolução do Banif e serão utilizados no reembolso da dívida do Fundo de Resolução, nomeadamente perante o Estado", explicou.

Segundo a entidade, o valor distribuído pela sociedade até ao final de 2025 corresponde "a cerca de 36% da verba paga pelo Fundo de Resolução no âmbito da resolução daquele banco".

A empresa Oitante foi criada pelo Banco de Portugal, em dezembro de 2015, no âmbito da resolução do Banif, para gerir os ativos que pertenciam ao Banif e que o Santander Totta não comprou (imóveis com imparidade, crédito malparado, participações financeiras em empresas com atividade deficitária ou em processo de venda).