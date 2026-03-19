OMC prevê uma forte desaceleração do comércio mundial de mercadorias em 2026

"O aumento sustentado dos preços da energia poderá agravar os riscos que pesam sobre o comércio mundial, com potenciais repercussões na segurança alimentar e pressões sobre os custos para os consumidores e as empresas", alertou hoje a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo Iweala, citada pela AFP.



A apresentação anual das previsões de crescimento do comércio da OMC para este ano ocorre num contexto particular, com a guerra no Médio Oriente, que está a provocar uma subida acentuada dos preços da energia, reacendendo os receios de uma crise económica grave após quase três semanas de guerra.



Neste contexto, o relatório hoje apresentado pela organização baseia-se em dois cenários principais, refletindo o elevado grau de incerteza em torno da duração do conflito.



De acordo com um primeiro cenário que exclui os choques relacionados com os preços da energia, o crescimento em volume do comércio mundial de mercadorias deverá, ainda assim, abrandar este ano, situando-se em 1,9%, contra 4,6% em 2025.



Este cenário baseia-se num crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial que deverá abrandar ligeiramente, passando de 2,9% em 2025 para 2,8% em 2026 e em 2027.



Segundo a OMC, o comércio de mercadorias deverá assim "normalizar-se" este ano - com ou sem guerra no Médio Oriente -, após um crescimento mais forte do que o previsto em 2025, impulsionado nomeadamente pelo aumento do comércio de produtos relacionados com a inteligência artificial (IA).



O volume do comércio mundial de mercadorias deverá, em seguida, crescer 2,6% em 2027, de acordo com este cenário. Quanto ao volume dos serviços, este deverá crescer 4,8% em 2026 e 5,1% em 2027.



No segundo cenário, a OMC explica, que se os preços do petróleo bruto e do gás natural liquefeito (GNL) se mantiverem elevados ao longo do ano, a previsão de crescimento do PIB mundial para 2026 "seria reduzida em 0,3 pontos percentuais".



Esta situação reduziria, consequentemente, em 0,5 pontos percentuais a previsão do comércio para este ano. Neste contexto de preços elevados da energia, o volume do comércio de mercadorias cresceria apenas 1,4%.



O comércio de serviços, por sua vez, registaria também um crescimento mais moderado de 4,1% em 2026.



"No entanto, os membros da OMC podem contribuir para atenuar o impacto" da guerra "e aliviar o fardo económico que pesa sobre as populações de todo o mundo, mantendo políticas comerciais previsíveis e reforçando a resiliência das cadeias de abastecimento", assegura a diretora-geral da organização.



Os economistas da OMC observam que existe também a possibilidade de o crescimento do comércio de mercadorias ser mais forte do que o previsto, caso a guerra no Médio Oriente seja de curta duração e o comércio relacionado com a IA se mantenha em níveis significativos em 2026 e 2027. Nesse caso, poderia atingir um crescimento de 2,4% este ano e de 2,7% em 2027.