Operação "Chave Dourada". Detidas oito pessoas por burla que ascende a milhões de euros com casas de vistos "gold"

Foram apreendidos elementos com relevância probatória, automóveis de gama alta, documentação falsa, dinheiro, equipamentos informáticos e de telecomunicações.

Na posse dos imóveis e do título de registo de propriedade, “procediam então à troca das fechaduras, manifestando a vontade de os alienar rapidamente por preços abaixo dos valores reais e de mercado, recorrendo para o efeito a investidores ou a mediadoras imobiliárias, que os adquiriam ou serviam de intermediários”.





De acordo com a Judiciária, existem “f, entre outros, tendo ainda sido detido um homem em flagrante delito, por posse de armas proibidas”.A investigação teve origem em queixas apresentadas em julho de 2025, por cidadãos estrangeiros, com Autorizações de Residência por Investimento em Portugal (ARI), vulgo, “Vistos Gold”.As casas que adquiriram nesse processo, revela a PJ em comunicado.Existiriam “mais pessoas nesta situação e que os contratos de venda desses imóveis eram celebrados com recurso a documentação falsa, nomeadamente, a documentos de identidade, procurações e comprovativos de pagamento”.A documentação era, depois, apresentada a advogados e solicitadores, que “procediam à sua autenticação e submetiam eletronicamente a Registo Predial, através dos procedimentos ‘on-line’ de simplificação administrativa em vigor, passando a propriedade dos imóveis a estar registada nos nomes dos compradores, que correspondem a identidades falsas e até mesmo inexistentes”através da aplicação dos mesmos na compra e posterior venda de outros bens, tais como viaturas de luxo ou de gama alta, ou através de transferências sucessivas e fracionadas entre contas bancárias, tituladas por diversas sociedades que dominavam”.“Até ao momento, a investigação já recuperou diversos imóveis e apreendeu consideráveis vantagens obtidas com a venda fraudulenta dos mesmos, entre elas osefere a Judiciária.O principal suspeito, cujos rendimentos provinham exclusivamente das vantagens obtidas com estes crimes, envolvia terceiros, também detidos, levando-os a agir sob as suas orientações.