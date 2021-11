O anúncio foi feito pelo líder do partido, André Ventura, no Parlamento.

Ventura justificou a retirada de apoio ao Governo açoriano com a postura manifestada reiteradamente pelo líder do PSD, Rui Rio, de rejeitar acordos pós-eleitorais com o Chega.







A jornalista da Antena 1 Natália Carvalho registou as declarações de André Ventura.