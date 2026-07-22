Organização Humana angariou meio milhão de euros para Moçambique e Guiné-Bissau

A organização, em comunicado, explica que atribuiu 589 mil euros a 10 projetos de cooperação e dois fundos de emergência, de apoio às vítimas das secas no Zimbabué e do ciclone Chido em Moçambique.

Em Moçambique e na Guiné-Bissau os projetos são apoiados em parceria com as organizações não-governamentais Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP Moçambique e ADPP Guiné-Bissau), em áreas como a educação, saúde agricultura sustentável e desenvolvimento comunitário.

Em Portugal, a Humana atribuiu mais de 34 mil euros a projetos, incluindo apoio direto a instituições de solidariedade e ações de formação e sensibilização para a importância de um consumo têxtil mais consciente.

O relatório informa que foram recolhidas no ano passado 3.919 toneladas de têxtil, evitando a emissão de 23.906 toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera.

Foram vendidas mais de 2,8 milhões de peças de roupa "secondhand", com a organização a abrir no ano passado três novas lojas. Ao todo tem 24 lojas.

A Humana tinha no final do ano passado 826 equipamentos de recolha de roupas.

Tem como missão dar uma segunda vida à roupa usada, canalizando parte dos lucros das vendas para programas de apoio local e de sensibilização e para projetos internacionais.