Pacote laboral. Presidente da CIP diz que linhas vermelhas da UGT não constam no documento final

“Essa parte foi retirada da proposta de acordo precisamente para encontrarmos esse acordo”, disse Armindo Monteiro em declarações à RTP.





O presidente da CIP diz não estar surpreendido com a rejeição da UGT do pacote laboral e afirma que esta negociação "transformou-se numa encenação, num jogo político partidário".





Armindo Monteiro diz que a CIP continua disponível para discussões sérias, não "para fazer jogos florais".





O presidente da CIP criticou os partidos que apelidam o pacote laboral de “retrocesso civilizacional”, afirmando que “tudo aquilo que está a ser dito das grandes transformações deste código do trabalho são falsas”.



