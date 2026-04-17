Pacote laboral. Terminou sem acordo mais uma reunião entre Governo, UGT e Patrões

Terminou sem acordo, esta sexta-feira, mais uma ronda negocial entre Governo, UGT e Patrões sobre a revisão da lei laboral.





Em declarações aos jornalistas no final da reunião, o secretário-geral da UGT avançou que os Patrões deram luz verde à proposta do Governo.



Mário Mourão detalhou que o Executivo vai enviar a nova versão do documento ainda hoje, para que a UGT possa levá-la aos órgãos internos para apreciação. A UGT vai convocar um secretariado nacional extraordinário para decidir se dá ou não acordo às alterações à lei laboral.





“Julgo que é unânime entre todos que, face às matérias que foi possível consensualizar e face àquelas que não foi possível consensualizar, foi entendido que tínhamos esgotado todas as possibilidades de haver aproximações nas matérias em que não tínhamos chegado a acordo e, portanto, o melhor era fazer a versão final”, declarou.





O secretário-geral adiantou ainda que a UGT não pediu, até ao momento, uma audiência com o presidente da República, mas não exclui que tal possa vir a acontecer “em função dos resultados a que chegámos”.

Projeto “não é aquele que o Governo gostaria”

A ministra do Trabalho disse, no final da reunião, que o projeto “envolveu muitas aproximações e cedências”, não sendo “aquele que o Governo gostaria e considera mais adequado para os objetivos a que se propôs”.



Ainda assim, “o Governo continua a considerar que, mesmo na versão que atingimos agora, esta é uma reforma muito boa para as empresas e também para os trabalhadores”.



“Reforça os direitos dos trabalhadores em muitas, muitas matérias, mas dá ferramentas às empresas para aumentarem a produtividade e, através desse aumento, aumentarem também os salários dos portugueses”, afirmou Maria do Rosário Palma Ramalho. A ministra do Trabalho disse, no final da reunião, que o projeto “envolveu muitas aproximações e cedências”, não sendo “aquele que o Governo gostaria e considera mais adequado para os objetivos a que se propôs”.Ainda assim,“Reforça os direitos dos trabalhadores em muitas, muitas matérias, mas dá ferramentas às empresas para aumentarem a produtividade e, através desse aumento, aumentarem também os salários dos portugueses”, afirmou Maria do Rosário Palma Ramalho.

CIP acredita que proposta “está em condições de ser consensualizada”

O presidente da CIP também falou aos jornalistas no final da reunião mas não quis entrar em detalhe sobre medidas concretas.



“Não sendo a versão que gostaríamos que fosse, é aquela que achamos que está em condições de ser consensualizada”, declarou Armindo Monteiro.



“Para chegarmos aqui, acreditem, não foi fácil. Mas acreditamos que é um equilíbrio”, referiu.



O representante dos Patrões assegurou ainda que “não está aqui em causa nem despedimento, nem desregular o trabalho, nem tirar direitos, o que está aqui em causa é encontrar alguma forma de equilíbrio para dificuldades que hoje existem”. O presidente da CIP também falou aos jornalistas no final da reunião mas não quis entrar em detalhe sobre medidas concretas.declarou Armindo Monteiro.“Para chegarmos aqui, acreditem, não foi fácil. Mas acreditamos que é um equilíbrio”, referiu.O representante dos Patrões assegurou ainda que “não está aqui em causa nem despedimento, nem desregular o trabalho, nem tirar direitos, o que está aqui em causa é encontrar alguma forma de equilíbrio para dificuldades que hoje existem”.