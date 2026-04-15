Pacote Laboral. UGT pode aceitar banco de horas sob condições





O banco de horas tem sido uma das matérias mais difíceis da negociação da reforma da lei do trabalho.



Na reunião de segunda-feira, a UGT entregou apenas duas propostas ao Governo e às confederações empresariais, sendo uma delas a do banco de horas.



A central sindical admite que essa questão possa ser negociada diretamente entre trabalhador e empregador mas apenas aplicada perante negociação entre empregador e sindicatos.

Na reunião de segunda-feira, a UGT entregou apenas duas propostas ao Governo e às confederações empresariais, sendo uma delas a do banco de horas.A central sindical admite que essa questão possa ser negociada diretamente entre trabalhador e empregador mas apenas aplicada perante negociação entre empregador e sindicatos.

Para aceitar o banco de horas, a UGT exige que nos casos de saldo favorável para o trabalhador haja lugar a pagamento extra de 50 por cento. Quer também que isenção desses bancos de horas dos pais com filhos pequenos.