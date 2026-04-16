Pais Antunes reeleito presidente do Conselho Económico e Social

O antigo secretário de Estado social-democrata Luís Pais Antunes foi hoje reconduzido no cargo de presidente do Conselho Económico e Social (CES), numa eleição em que obteve mais de dois terços dos votos entre os 230 deputados.

Segundo fonte parlamentar, Luís Pais Antunes, que se recandidatou a presidente do CES proposto pelo PSD, após acordo com Chega e PS, obteve 186 votos favoráveis, mais do que os 154 necessários para chegar à maioria qualificada de dois terços.

Em junho de 2024, Luís Pais Antunes foi eleito presidente do CES pela primeira vez à segunda tentativa, com um mandato de quatro anos. Um mandato que, no entanto, foi interrompido com a queda do anterior Governo de Luís Montenegro, a que se seguiu a realização de legislativas antecipadas de maio do ano passado.

É advogado desde 1982, foi secretário de Estado nos XV e XVI Governos (liderados por Durão Barroso e Pedro Santana Lopes) e deputado à Assembleia da República pelo PSD, entre outros cargos.

Na primeira vez que se candidatou, após uma primeira tentativa falhada, conseguiu entre 212 deputados votantes 150 votos favoráveis, 57 brancos e cinco nulos.

De acordo com a Constituição, "o CES é o órgão de consulta e concertação no domínio das políticas económica e social, que participa na elaboração das propostas das grandes opções e dos planos de desenvolvimento económico e social", e compete à Assembleia da República eleger o seu presidente, por maioria de dois terços.