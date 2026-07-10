Países em desenvolvimento gastam mais com a dívida externa do que com educação

De acordo com a agência da ONU para a educação, a maioria dos países em desenvolvimento gastou menos em educação do que com o pagamento das dívidas no ano passado.

Segundo a UNESCO, na África Subsaariana, os países gastaram 3,6 vezes mais com dívidas do que com a educação.





A Unesco alerta ainda que esta situação pode sofrer um agravamento por causa dos cortes no financiamento. Países de baixa e média-baixa renda já perderam 21% da ajuda à educação, um corte que pode chegar aos 30% até 2027.





Alguns países, incluindo Afeganistão, Mali, Níger e Libéria, já perderam mais de 40% em três anos, refere o relatório.