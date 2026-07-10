Economia
Países em desenvolvimento gastam mais com a dívida externa do que com educação
Países da África Subsaariana gastaram três vezes mais com pagamentos de dívidas do que apoiar a educação das crianças.
Um relatório divulgado pela UNESCO mostra que as crianças foram as mais prejudicadas com o pagamento de dívidas em 113 países. Em 18 deles, os gastos com empréstimos foram cinco vezes maiores.
De acordo com a agência da ONU para a educação, a maioria dos países em desenvolvimento gastou menos em educação do que com o pagamento das dívidas no ano passado.
Segundo a UNESCO, na África Subsaariana, os países gastaram 3,6 vezes mais com dívidas do que com a educação.
A Unesco alerta ainda que esta situação pode sofrer um agravamento por causa dos cortes no financiamento. Países de baixa e média-baixa renda já perderam 21% da ajuda à educação, um corte que pode chegar aos 30% até 2027.
Alguns países, incluindo Afeganistão, Mali, Níger e Libéria, já perderam mais de 40% em três anos, refere o relatório.