Países em desenvolvimento lançam plataforma comum sobre a dívida

"A dívida externa atingiu 11,7 biliões de dólares [9,91 biliões de euros] em 2024, enquanto os custos do serviço da dívida subiram para aproximadamente 920 mil milhões de dólares [780 mil milhões de euros]; atualmente, 54 países -- onde vivem 3,4 mil milhões de pessoas -- gastam mais no serviço da dívida do que na saúde ou na educação, o que realça a dimensão do desafio", lê-se no comunicado de imprensa da ONU Comércio e Desenvolvimento, que atuará como secretariado do grupo.

"Estas pressões têm restringido o investimento público, limitando a capacidade dos países para financiar o crescimento, reforçar a resiliência e alcançar o desenvolvimento sustentável", acrescenta-se ainda no texto divulgado hoje, no âmbito dos Encontros da Primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em Washington.

A iniciativa é "um avanço no financiamento global, uma plataforma na qual os países mutuários se reúnem, aprendem uns com os outros e falam a uma só voz", disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, citado no comunicado.

Ao contrário dos credores, que se juntam em várias organizações com o objetivo de potenciar e fazer valer os seus pontos de vista, os países mutuários "careciam de uma plataforma dedicada para trocar experiências, partilhar informações e desenvolver capacidades técnicas", argumenta a UNCTAD.

O lançamento reuniu representantes de 30 países, incluindo primeiros-ministros, 16 ministros e governadores de bancos centrais, representando "países de todos os tamanhos e regiões --- desde grandes economias como a Índia e a África do Sul até a pequenos e vulneráveis como as Maldivas ---, refletindo a natureza comum dos desafios da dívida em todo o mundo em desenvolvimento", lê-se ainda no comunicado.