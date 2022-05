Boris Johnson defende a necessidade de o Governo britânico “corrigir” o protocolo da Irlanda do Norte que regula o território no pós-Brexit, dado que os unionistas "não o aceitarão".





Em declarações à BBC em Stoke-on-Trent, no centro de Inglaterra, Johnson disse que a Irlanda do Norte "é um lugar fantástico e com um futuro incrível", mas que, "no momento, infelizmente as instituições (políticas) entraram em colapso".