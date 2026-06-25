Parlamento aprova criação da Prestação Social Única em votação final global

Foi aprovada esta quinta-feira na generalidade e em votação final global a proposta de lei que autoriza o Governo a criar a Prestação Social Única (PSU).

Em que consiste a proposta?

Ficou também definida como condição de acesso à PSU um ano de tempo mínimo de residência no país.

Na negociação acordou-se ainda que "a ocorrência prévia de despedimento por facto imputável ao trabalhador não pode determinar um impedimento de acesso à PSU" e foram alargados os limites máximos de património para aceder à PSU: 60 IAS no valor global de património mobiliário e 60 IAS no valor dos bens móveis sujeitos a registo do requerente e do respetivo agregado familiar.





c/Lusa

Na generalidade, a votação foi semelhante, com mudança apenas no sentido de voto da bancada liberal, que votou a favor.Com a aprovação da proposta, fica garantido o cumprimento de uma meta do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o que permite a Portugal submeter o pedido de libertação de 620 milhões de euros.A PSU unifica os subsídios não contributivos, como o rendimento social de inserção ou pensões várias, e resulta de um compromisso assumido pelo PS, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).No entanto, vários pontos polémicos dividiam os partidos e dificultavam a chegada a um entendimento.Entre os pontos mais polémicos estava a questão do trabalho social. PS e PSD divergiram na interpretação sobre se o chamado "trabalho social" seria ou não obrigatório, com Brilhante Dias a dizer que esta obrigação cairia e Hugo Soares a dizer que não era facultativa. Porém, num comunicado conjunto divulgado esta quinta-feira, os dois partidos referem que a recusa injustificada de atividade solidária social, no quadro dos planos individuais de inserção, pode levar à perda da PSU.No entanto, ressalva que estas exigências são feitas "em termos adaptados às condições do beneficiário e do agregado familiar".O diploma prevê ainda "a participação dos beneficiários em atividades de solidariedade social" que são "promovidas pela instituição gestora da prestação no âmbito dos planos individuais de inserção" e "em articulação com as políticas ativas do mercado de trabalho vigentes", tendo "em conta a realidade de cada beneficiário e agregado familiar".Na proposta inicial, da autoria do Governo, esse trabalho social poderia ser desempenhado por uma franja dos beneficiários, desde que não tivessem incapacidade elevada, estivessem em idade ativa e não fossem cuidadores ou estudantes, "determinando o incumprimento injustificado" destas medidas "a não renovação ou a cessação da prestação, nos termos a definir no regime jurídico da Prestação Social Única".Após o acordo entre o Governo e o PS, o ficou definido no diploma uma formulação mais genérica que mandata o executivo a "reforçar mecanismos adequados de combate à fraude, abuso ou acesso indevido".O texto acordado pelos partidos prevê também que o valor da PSU será definido por decreto-lei, e não por portaria, permitindo que a matéria possa ser fiscalizada pelo Parlamento, mas determina já que esta prestação é "objeto de atualização tendencialmente progressiva face ao limiar da pobreza".