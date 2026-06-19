Parlamento cubano aprova viragem económica histórica





"Trata-se do programa de reforma económica mais profundo anunciado nos últimos 70 anos da história económica do país, desde a vitória da revolução de 1959", afirmou à AFP o economista cubano Daniel Torralbas, radicado em Londres.

"Se tomarem decisões inteligentes, teremos uma relação muito melhor com esta ilha", disse o vice-presidente norte-americano JD Vance, questionado na quarta-feira sobre uma possível intervenção militar em Cuba.





c/agências

No meio de uma grave crise económica e sob forte pressão dos Estados Unidos, os 400 deputados da Assembleia Nacional do Poder Popular foram chamados a pronunciar-se sobre 176 propostas que abrangem diversos setores da economia.As reformas foram aprovadas por unanimidade através de votação por braço no ar, de acordo com imagens transmitidas pela televisão estatal.As medidas dizem respeito, nomeadamente, àEntre as reformas aprovadas destacam-se, por exemplo, a"A maior parte das transformações propostas visa alargar o papel do setor privado na economia cubana (...) e", sublinhou Torralbas.Por agora, não há calendário para a entrada em vigor das medidas, nem sinal de que o sistema político, dominado exclusivamente pelo Partido Comunista Cubano (PCC), esteja em causa."Trata-se de transformações destinadas a corrigir os erros, mas sempre com o objetivo de defender o socialismo", afirmou o Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, após a votação dos deputados.Um dia antes, foi o Comité Central do PCC a dar luz verde a este pacote de reformas no sentido de uma maior liberalização da economia.Assubmetida há quase cinco meses a um bloqueio petrolífero, que levou aWashington não esconde o desejo de ver uma mudança de modelo económico, ou mesmo de regime, na ilha situada a cerca de 150 quilómetros da costa da Flórida.